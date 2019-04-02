90’LARCA eğlence!
RUNLTD, genç yetenekleri 90’lar konseptiyle sahneye taşıyor!
Tarkan, Nazan Öncel, Hadise, Feridun Düzağaç, Mirkelam, Atiye gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapmış olan Süheyl Atay, bugüne kadar bir çok genç yeteneği sahnelere kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyor.
90’LARCA şovu tiyatro ve müzik dünyasının genç yeteneklerini bir araya getiriyor ve 90’lı yılları, 90’lı gençlerle yad ediyor.
Müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un kaleme aldığı, Süheyl Atay’ın yönettiği 90’LARCA şovu, 12 Nisan Cuma günü Mask Live Pera sahnesinde ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Sizi geçmişle buluşturacak, en güzel anılarınızı hatırlatacak bu özel şovu sakın kaçırmayın. 90’LARCA müzik ve eğlence sizi bekliyor. Biletler Biletix’te!
Yapım : RUNLTD
Yazan : Yavuz Hakan Tok
Yönetmen: Süheyl Atay
Genel Koordinatör: Esin Görür
İdari Koordinatör: Emre Öğüt
Müzik tasarım : Yavuz Hakan Tok
Sahne tasarımı : Yiğit Yazıcı
Görsel tasarım : Cem Özbatur
Proje Asistanı : Burak Ergin, Melis Çınar Ayaz
Reji Asistanı: Bucan Ekin
DJ : Can Tüzün
Vokal Koçu: Metin Bahtiyar
Koreografi : Dilara Yıldırım,
Gülsen Karatoprak, Ulvi KahyaoğluSahne Tasarım Asist: Asena irmikci
Görsel Tasarım Asist: Bartu Ayaz
*Görsellerde Yavuz Hakan Tok’un arşivinden yararlanılmıştır…
Oyuncular: Asena İrmikci, Bartu Ayaz, Bucan Ekin, Can Tüzün, Dilara Yıldırım, Gülsen Karatoprak, Kardelen Kumdereli, Metin Bahtiyar, Onur Tektaş, Ulvi Kahyaoğlu, Yağmur Üçkardeş