90’LARCA eğlence!

RUNLTD, genç yetenekleri 90’lar konseptiyle sahneye taşıyor!

Tarkan, Nazan Öncel, Hadise, Feridun Düzağaç, Mirkelam, Atiye gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapmış olan Süheyl Atay, bugüne kadar bir çok genç yeteneği sahnelere kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyor.

90’LARCA şovu tiyatro ve müzik dünyasının genç yeteneklerini bir araya getiriyor ve 90’lı yılları, 90’lı gençlerle yad ediyor.

Müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un kaleme aldığı, Süheyl Atay’ın yönettiği 90’LARCA şovu, 12 Nisan Cuma günü Mask Live Pera sahnesinde ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Sizi geçmişle buluşturacak, en güzel anılarınızı hatırlatacak bu özel şovu sakın kaçırmayın. 90’LARCA müzik ve eğlence sizi bekliyor. Biletler Biletix’te!

Yapım : RUNLTD

Yazan : Yavuz Hakan Tok

Yönetmen: Süheyl Atay

Genel Koordinatör: Esin Görür

İdari Koordinatör: Emre Öğüt

Müzik tasarım : Yavuz Hakan Tok

Sahne tasarımı : Yiğit Yazıcı

Görsel tasarım : Cem Özbatur

Proje Asistanı : Burak Ergin, Melis Çınar Ayaz

Reji Asistanı: Bucan Ekin

DJ : Can Tüzün

Vokal Koçu: Metin Bahtiyar

Koreografi : Dilara Yıldırım,

Gülsen Karatoprak, Ulvi KahyaoğluSahne Tasarım Asist: Asena irmikci

Görsel Tasarım Asist: Bartu Ayaz

*Görsellerde Yavuz Hakan Tok’un arşivinden yararlanılmıştır…

Oyuncular: Asena İrmikci, Bartu Ayaz, Bucan Ekin, Can Tüzün, Dilara Yıldırım, Gülsen Karatoprak, Kardelen Kumdereli, Metin Bahtiyar, Onur Tektaş, Ulvi Kahyaoğlu, Yağmur Üçkardeş