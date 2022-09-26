100. YILA ÖZEL “İZMİR TÜRKÜLERİ” ALBÜMÜ ÇIKTI

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı anısına hazırlanan “İzmir Türküleri” albümü çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve “Sony Music Türkiye” etiketiyle piyasaya çıkan albümün müzik direktörlüğünü ve düzenlemesini Tuluğ Tırpan üstlendi. 10 sanatçının, 10 eseri senfonik müzik eşliğin icra ettiği albüm, tarihi kutlamalar kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geliş tarihinin yıldönümü olan 10 Eylül’deki konserle müzikseverlere tanıtıldı. Dağıtılmak üzere de sınırlı sayıda çoğaltılan albüme Spotify üzerinden ulaşılabiliyor.

Süheyl Atay: “İzmir Türküleri projesi 2021 yılının Ekim ayında bir gece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte yaptığımız bir sohbette ortaya çıktı. Ben ona İzmir için müzikal anlamda bir imza projesi gerektiğini söyledim, kendisi de bu fikre olumlu baktı. Aklımda İzmir Türkülerini ünlü sanatçılara söyletmek olduğunu söyledim. Ama bunu standart bir formatta değil de bir senfoni orkestrası eşliğinde yapmayı düşünüyorum dedim, çok heyecanlandı ve hemen başlayalım projeye dedi. İlk olarak projenin müzikal direktörünü belirledim. Aslında birkaç isim vardı kafamda ama Tuluğ Tırpan’ın bu konuda en doğru isim olacağını düşündüm. Kendisini ziyaret ettim ve o da bu projeyi büyük bir heyecanla karşıladı. Sonra sanatçılarımızı belirlemeye başladık. Sonrasında hangi türküyü hangi sanatçının söyleyeceğini belirledik. Ve Tuluğ’nun isteğiyle seslendirmenin Prag Film Harmonic Orkestrasıyla yapılmasına karar verdik. Hızlı bir şekilde organize olduk ve şubat ayında kayıtlara başladık, kayıtlar mart başında elimize geçti. Sonra nisan ayında sanatçı arkadaşlarımızla tek tek stüdyoya girdik. Burada yapılan kayıtlar sonrasında Tuluğ tekrar oturdu ve bütün vokalleri çalınan senfoniyle birlikte en son mixe ve masteringe gidecek hale getirdi. İki aşaması vardı bu işin bir tanesi bunları plak ve cd olarak basabilmek ve dağıtabilmek. Ayrıca dijital platformlarda satışa sunabilmek. Satışa sunulduktan sonra elde edilecek gelir Başkan’ın sonradan belirleyeceği ve muhtemelen çocuklarla ilgili olabilecek bir projeye aktarılacak. Bu aşamaları bitirdikten sonra işin basımıyla ilgili olan süreci başlattık. Bu da yaklaşık üç aylık bir süreç, aslında neredeyse her şey tam planladığımız gibi gitti plaklarımız basılı olarak elimize geldi. Aylar süren titiz çalışma sonrasında 10 Eylül’de İzmir’de sahne alacak hale geldik. Farklı sebeplerle konserimize katılamayacak ama albümde türküleri seslendirmiş olan sanatçılarımızın yerine konser gecesi için başka sanatçılarla anlaştık. Kültürpark’ta gerçekleşen konserimiz tahmin ettiğimizden bile daha coşkulu ve daha güzel oldu. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

ATA’NIN İZMİR’E GELDİĞİ TARİHTE KONSER

“İzmir Türküleri”ni ilk kez dinleme şansına ise İzmirliler erişti. Unutulmaz kurtuluş kutlamaları kapsamında albüm, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geliş tarihinin yıldönümü olan 10 Eylül’de Kültürpark’taki konserle tanıtıldı. Kentte eşzamanlı süren 91. İzmir Enternasyonal Fuarı alanındaki konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile katıldı. Başkan Tunç Soyer, “100. yılı niye böyle kutluyoruz biliyor musunuz? Birincisi hafızamızı tazelemek için. Çünkü köklerimizde çok görkemli bir hikaye var. Bu hikayeyi bugüne taşımak zorundayız. Aksi takdirde gelecek inşa edemeyiz. İkincisi bu memleketin insanlarının eğlencesini, nefesini çaldılar.

Biz bu memleketin insanlarının yüzü gülsün istiyoruz. Yüzüncü yılı o yüzden böyle coşkuyla, görkemle kutluyoruz. Bu akşam burada gördüğünüz sanatçıların söyledikleri türküler bir albüm olarak hazırlandı, onu İzmirlilere yüzüncü yıl hatırası olarak takdim edeceğiz. Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 100. yılına özel bu çok değerli projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sadece şehrimize değil müzik tarihimize geçecek albüme imza attıkları için kutluyorum” dedi.

“Prelüd İzmir”le başlayan konserde Göksel “İzmir’in Kavakları”nı, Cem Adrian’ın yerine Öznur Serçeler “Fayton”u, Feridun Düzağaç “Gerizler Başı”nı, Soner Olgun’un yerine Kardeş Türküler’den Fehmiye Çelik ve Feryal Öney “Ah Bir Ataş Ver”i, Nilipek “Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım”ı, Sinan Kaynakçı “Milo Mu Ke Mandarini”yi, Yiğit Kaya “Esma”yı, Yaşar’ın yerine Doğan Duru “Harmandalı”yı, Ferman Akgül ise “Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru”yu Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Başkan Tunç Soyer, konsere katılan sanatçılar ile Türk Bayrakları sallayarak İzmir Marşı’nı söyledi. Cem Adrian, Soner Olgun ve Yaşar ise yoğun programları nedeniyle konsere katılamadı.