% 100 Doğal! Kombucha çayı ile tanışın

Fermanteci markası 2 genç girişimcinin sağlıklı bir hayatın peşinden koşmasıyla doğdu.

Markanın kurucuları çalışmalarını ve ürünlerini şu şekilde anlatıyor; 3 yıl önce yalnızca evde ürettiğimiz kombucha çayları, kendimize ve çevremize sağladığı faydalar ile bize bu işi geliştirmemiz ve daha çok insanla buluşturmamız hatta zaman içerisinde ürün gamımızı genişletmemiz için başlangıç oldu.

Genel olarak komcbuha çayı ile nasıl tanıştığımızı anlatacak olursak. Metropollerin ve yoğun hayat temposunun içerisinde düzensiz beslenme ve sağlıksız, yorgun bir yaşamdan daha sağlıklı bir yaşama adım atmak için doğal yolları araştırmaya başlamıştık. Önerilenler probiyotik beslenme ve bu beslenme düzenin en etkilisi fermente ürün olan kombucha çayıydı. Milattan önce 2200 yıl önce rahatsızlanan Çin imparatoru için Doktor Kombu tarafından geliştirilen fermente içecek. O yıllardan günümüze kadar tüm Rusya, Avrupa ve Amerika ülkelerinde kullanılmakta. Bunun ile birlikte Türkiye’de henüz tam bir bilinç olmasa da bazı kesimler tarafından eskiden beri kullanılan bir ürün olmuştur.



İçindeki probiyotiklere ek olarak probiyotiklerin besin kaynağı olan prebiyotikler sayesinde, ikinci beynimiz bağırsak sistemimizi ve dolayısıyla da bağışıklık sistemimizi tamamen temizliyor ve düzenliyor. Temelden yani bağışıklık sisteminden gelen bir sağlık vücudun bütün bölgelerine etki etmekte. Başlıca olarak, mide rahatsızlıkları, bağışıklık kuvvetlendirme, kilo kontrolü, hormonel denge, halsizlik, yorgunluk, saç ve tırnak güçlendirme, kas ağrıları, sindirim sistemi, metabolizma hızlandırma gibi etkileri vardır. Tüm bunları öğrenmemiz ile kombuchayı hayatımıza aldık. 6 aylık düzenli kullanımımız ile vücudumuzdaki değişiklikler herkes tarafından gözle görülmekteydi. Ve çeşitli eğitimler alarak bu alandaki bilgimizi geliştirdik.

2 yıllık gelişme evresinden sonra artık ticaretine hazırdık ve Fermanteci markasını kurduk.

Ardından bahçemizden toplanan elmalarla annemizin yaptığı sirkeleri ve arkasından içten dışa sağlık mottomuz ile sabunlarımızı piyasaya sürdük. Her gün geliştirdiğimiz, yeni lezzetler ve ürünler denediğimiz markamızın Tarım ve Sağlık Bakanlığından tüm onayları yapılmış, halen Uludağ Üniversitesi gıda teknisyenleri ile birlikte çalışmaktayız.

Kombucha Başlıca Kullanım Alanları;

Gastrit

ülser

kabızlık

reflü

şeker rahatsızlığı

yüksek tansiyon

kalp damar ritm bozuklukları,

alerjen bünyeler (sedef, egzama)

saç kökleri

** Cilde tonik olarak kullanıldığında içindeki antioksidanlar sayesinde yaşlanma karşıtı

meyve ve sebze temizliği

uüzey temizliği

Ürünleri keşfetmek ve sipariş vermek için Instagram sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Instagram: @fermanteci