Zeytindostu Derneği’nden depremzedelere yardım eli

Temel ihtiyaç maddelerinden zeytin ve zeytinyağının temin edilerek depremzedelere ulaştırılmasını amaçlayan Zeytindostu Derneği, üyelerine çağrı yaptı. Yardım kampanyası ile toplanacak ürünler yardım toplama noktalarına elden ulaştırılacak.

Dernek, İzmir’de depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yetkili kurumlarca başlatılan yardım kampanyalarına temel ihtiyaç maddelerinden olan sofralık zeytin ve zeytinyağı temini ile destek olacak. Bu amaçla bir duyuru yayınlayan dernek yönetimi, yetkili kurumlarca belirlenen ihtiyaç listesinin dikkate alındığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda temel ihtiyaç maddelerinden olan zeytin ve zeytinyağının temini konusunda harekete geçildi. Duyuruda dernek merkezine ulaşan yardım paketlerinin yardım toplama merkezlerine zaman kaybetmeksizin elden teslim edileceğinin altı çizildi. Özellikle kurumsal üyelere seslenilen çağrıda Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya imzasıyla şöyle denildi;

“Derneğimiz 30.10.2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonucu yardıma ihtiyacı olan depremzedelerimize yetkili resmi kurumlarca belirlenen ihtiyaç listesi kapsamında elimizden geldiğince destek olmak istemektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile kurduğumuz irtibat sonucunda ihtiyaç listesinde temel gıda ihtiyaçlarımızdan sofralık zeytin ve zeytinyağı desteğinin çok iyi olacağı belirtilmiştir.

Özellikle kurumsal üyelerimizin küçük ambalajlarda istediği kadar kolilenmiş sofralık zeytin ürünlerini ve zeytinyağını derneğimiz adresine gönderirlerse, bu yardımları ilgili yardım toplama merkezlerine derhal elden ulaştıracağız.

İsteyen üyelerimiz ayrıca uygun gördükleri yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla da yapabilirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği yardım paketleriyle de yardımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üyelerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz.”