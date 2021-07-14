Zeynep Talu & Ilgaz Bulut

Türk popunun en önemli söz yazarlarından Zeynep Talu ve Ege bölgesinin sevilen yüzü Dj, Prodüktör Ilgaz Bulut’tan sürpriz buluşma! 90’lı yıllara damgasını vuran Corona’nın “Rhytm of the Night” şarkısına Talu ve Bulut ikilisinden gelen yeni düzenleme çok yakında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Zeynep Talu bugüne kadar 800 den fazla şarkı sözü yazarak Ajda Pekkan, Sinan Erkoç, Ferhat Göçer, Mehmet Erdem, Leman Sam, Bendeniz, Hakan Peker, Zerrin Özer, Kuşum Aydın, Ayşen, Ali Güven, Burcu Güneş, Gökhan Kırdar gibi değerli sanatçılarımızla çalışmıştır.

Parçanın düzenlemesi Ilgaz Bulut tarafından yapılırken, piyanoları Sıla’nın orkestra şefi ünlü piyanist Burak Erkul, gitarları ise Ozan Doğan Ariz tarafından çalındı. Parçanın mix ve mastering işlemleri ise ünlü ses mühendisi Alen Konakoğlu tarafından Los Angelas – California ’da yapıldı. Zeynep Talu şarkının vokal kayıtlarını ise İstanbul Babajim’de gerçekleştirdi.