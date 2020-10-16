YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ

ALIŞVERİŞ

KÜÇÜK SİYAH ELBİSELER Giysi dolabımızın her daim kurtarıcısı hayatımızı kolaylaştıran küçük siyah elbiseler. Audrey Hepburn’ün Breakfast at Tiffany’s filmiyle en çok yıldızı parlayan siyah elbiseleri günlük yaşantımızın pekçok önemli davetinde defalarca giyiyoruz....

EKMAS MAVİŞEHİR’DE YAŞAM BAŞLIYOR İnşaat sektörünün öncü ve yenilikçi markaları arasında yer alan EKMAS Group’un eşsiz projesi EKMAS Mavişehir’de sona yaklaşıldı. EKMAS Mavişehir; emsallerinden farklı olarak, şeffaf satış anlayışı çerçevesinde örnek dairelerini orijinal...

Instagram’da fark yaratan marka; melbsistersbags İzmirli, üç güzel ve başarılı genç kadın; yeni markaları olan “melbsistersbags” hakkında bizleri bilgilendirdi. İnstagram üzerinden satış yapan, ileriki zamanlarda ise İzmir’de bir mağaza açmayı planlayan melbsistersbags markasının sahipleri,...