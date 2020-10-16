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YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ

By on Ekim 16, 2020

6 ay önce “Gel” adlı ilk parçasını sevenlerinin beğenisine sunan Nehir Başterzi, Murat Yaprak (aranje-yönetmen), Ferit Çetinkaya (görüntü yönetmeni), by.pixel (mix, mastering), Oğuz Birgölge (color), Bilgecan Koçana (styling) gibi Türkiye’nin en iyi isimleriyle çalışmış, video klipte de yakın arkadaşı oyuncu Arda Kural’la kamera karşısına geçmişti. Decibel Music etiketiyle yayınlanan “Gel” Nehir&Arda’nın hayranlarından tam not aldı. İkilinin hayranları Youtube’da şarkıyı yorum yağmuruna tutarken sosyal medya hesaplarında da bol bol paylaştı. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Başterzi, “Çok yakında sevenlerime güzel sürprizler yapacağım” dedi.

“GEL” Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=iuaegX3NBMg

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