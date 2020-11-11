UŞAKLI MÜZİK ÖĞRETMENİ ALBÜM ÇIKARDI

Müzik öğretmeni öğrencilerine örnek oldu. Müziğe 12 yaşında bağlama çalarak başlayan ve yıllardır Uşak’ta müzik öğretmenliği yapan Himmet Çiçek, içindeki müzik aşkına engel olamayarak albüm çıkardı. İlk albümü “Gönül Sensin Yarim Benim”i sevenleri ile buluşturan Çiçek, ilk klip çalışması olarak kendi bestelediği “Kurban Anam” türküsünü seçti. Mix mastering ve aranjesini İlker Aydın’ın yaptığı eser, Rec House stüdyolarında kaydedildi. “Kurban Anam” türküsünde perküsyon Cemal Özkızıltaş, akustik gitar Onur Altıntuğ, bas gitar Yunus Emre, piyano altyapı Halil Alak, bağlama Mehmet Ali Öztürk, kabak kemane ise Cafer Nazlıbaş gibi aralarında TRT çalgıcılarının da bulunduğu önemli müzisyenlere emanet edildi. Yönetmen koltuğunda da İlker Aydın’ın oturduğu klipte sanatçının yanı sıra eşi, oğlu, annesi, babası, halası, yengesi ve kuzeninin oğlu da rol aldı.

Albüm yapma fikrinin nasıl oluştuğu sorulunca Himmet Çiçek, şu cümleleri dile getirdi:

“Albüm yapma fikri 2013 yılında bestelediğim “Kurban Anam, Gönül Sensin Yarim Benim ve Gönül Neylesin Senden Gayrısını” adlı türküleri besteledikten sonra 2014 yılında ilk demo çalışmalarımı tamamlayınca oluştu. İlk albüm çalışmalarına 2018 yılının şubat ayında başladım. Cemal Özkızıltaş, Mustafa Eke ve Cafer Nazlıbaş gibi ünlü TRT saz sanatçılarının da yer aldığı albüm çalışmamı 26 Haziran 2020 tarihinde 11 eser ile dijital platformlarda dinleyicilerime sundum. Daha sonra 10 türkülük Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı ilk bandrollü CD çalışmamızla sanat dünyasına giriş yaptım. İlk klip çalışmamızı “Kurban Anam”da uygun gördük. Sağ olsunlar çekirdek ve geniş ailem beni yalnız bırakmadı. Umarım yüreğimizden akan melodiler sevenlerimize ulaşır.”

Himmet Çiçek – “Kurban Anam” Youtube Link: