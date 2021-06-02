ÜNLÜLERİN TERCİH ETTİĞİ İŞ İNSANI: SİNAN ÖZEK

Dünyadaki en başarılı iş insanları arasında yer alan Sinan Özek, ünlülerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. S&O Sicherheit Ordnungsdienste adlı güvenlik şirketi ve S&O İnşaat isimli bir inşaat firması kuran yetenekli iş insanı aynı zamanda para taşıma ve zırhlı araç hizmetleri de sağlamaktadır. 70’ten fazla çalışanı bulunan Özek, başarılarından dolayı birçok ödüle de layık görüldü. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ard arda en başarılı iş insanı ödülünün sahibi oldu. Ünlülere olan yakınlığıyla bilinen Sinan Bey, özellikle Mahmut Tuncer’in samimi dostu.

Başarısıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Sinan Özek, “Elazığlı bir Zaza olarak dünya devi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye gibi değerli bir ülkeden çıkıp, dünya çapında bir iş insanı olmak herkese nasip olmaz. Türkiye’de ve Almanya’da birçok ofisimiz bulunuyor. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Sevelerimize destekleyenlere çok teşekkür ederim…”