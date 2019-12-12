Ünlü Dj Emre Tekin’e ilgi büyük

Geçtiğimiz aylarda ‘Dark’ adlı tek şarkılık single’ını dinleyicileriyle buluşturan ünlü DjEmre Tekin, hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi görüyor. Club patronlarının peşini bırakmadığı ünlü dj’in tüm günleri dolu ve her ülkede birkonseri var. Sırasıyla Ukrayna, Pakistan, Kıbrıs ve İstanbul’da sahne alacak Tekin,hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Ayrıca yeni single’ının da müjdesini verenTekin, sözlerine devam etti: “Kapak fotoğrafımız ve klibimiz hazır. Sözü ve müziğibana ait yine İngilizce bir parçayla geliyoruz. Amerikalı Dj Alex ile feat yaptık. Sadeceyeni yılı bekliyoruz. İnşallah yeni yıl hepimize uğurlu gelecek.”Yeni yılın ilk aylarında dinleyiciyle buluşacak olan single’ın adı “You Lost” Pakistan’daçekilen klibiyle “You Lost” şimdiden merak konusu oldu.