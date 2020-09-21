ÜMİT SAYIN’DAN SONRA HARİKA ESRA DA “BEN TABİİ Kİ” DEDİ!

Harika Esra, sonbahara girerken 90’lı yılların unutulmaz şarkısı “Ben Tabii Ki’ cover’ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Uzun yıllar müzikle uğraşan İzmirli sanatçı halen birçok seçkin mekanlarda sahne çalışmalarına devam ediyor. Harika Esra ilk maxi single albümü “Hayırsız Sevdam”ı 2014 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu. Sözü ve müziği Ümit Sayın’a ait olan “Ben Tabii Ki” Harika Esra’nın yorumu ile yeniden hayat buldu. Ayrıca Ümit Sayın bu çalışmanın vokal koçluğunu da üstlendi. Güçlü yorumcu Harika Esra’nın 2. single çalışması olan ‘Ben Tabii Ki’ Özdemir Müzik etiketi ile Netd Müzik Youtube kanalında yayınlandı. Saklı Bahçe’de çekilen klibin yönetmen koltuğunda Sıddık Gedik oturdu. Eğlenceli sahnelerin eşlik ettiği klipte Harika Esra’nın kostümleri ise ünlü modacı Sır Tezcan tarafından hazırlandı.