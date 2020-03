“TUĞÇE HAZAR İDDİALI GELİYOR”

Pop müzik bitti diyenlere inat her gün yeni şarkıcılar çıkmaya devam ediyor. Popun en yeni isimlerinden biri de Tuğçe Hazar. Çocukluk yaşlarından itibaren müzikle, sporla, dans ve oyunculukla ilgili olan Hazar, ilk şarkısı ‘Hep Sen’i takipçileriyle paylaştı. Sözleri şarkıcının kendisine müziği Hazar ve Hasan Sarıçelik’e ait şarkının düzenlemesi de yine Hasan Sarıçelik’e emanet edildi. Mix ve mastering’i Can Paşa’nın ellerinden çıkarken video klip yönetmenliğini ise Ozan Gülümser üstlendi. Noya Yapım etiketiyle çıkan ‘Hep Sen’ Netd adlı Youtube müzik kanalında yayınlandı. Kısa sürede 100 bin izlenme rakamını aşan klipte genç solist, kendine has yorumuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Klipte Taner Ekip şarkıcının kuaförlüğünü yaparken makyajı, Hazal Tanrıverdi’nin dokunuşuyla gerçekleşti. Styling’ini de kendisi yapan Tuğçe, takipçilerinin “Ne kadar tatlı bir kız. Hem söz yazıp, hem müzik yapıp hem de kıyafetleri seçmiş. 10 parmağında 10 marifet” yorumlarını mutlulukla karşıladı.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olan genç yetenek, herkesin sevdiği işi yapmasını gerektiğini savunurken yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: “Pop müzik öldü diye bir moda çıkardılar. Pop müzik ölmedi. Her gün yeni şarkı çıkaran bir sürü arkadaşımız var. Keza biz de öyle. İlk şarkımızı sunduk. Aylar süren bir çalışma sonucunda bir bebek dünyaya getirdik diyebiliriz. Umarım sevenlerimiz ‘Hep Sen’ adlı çocuğumuzu bağrına basar. Her gün üretimin olduğu bir sektörün biteceğini düşünmüyorum. Bence bunları söyleyenler bitmiş olabilir” dedi.

Tuğçe Hazar – ‘Hep Sen’ Link: