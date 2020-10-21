TİKTOK’TA MEŞHUR OLUNCA DİZİ ÇEKTİLER

Sosyal medya platformu Tiktok’da çektiği videolar ile popüler olan Ramço ve Fero ikilisi dijitalde yayınlanacak yeni projelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

Kendi Youtube kanallarından yayınlanan proje 9 farklı skeçten oluşacak. Yapımcılığını HC Yapım olarak Abdürrahim Dursun, Zeki İnceören ve Onur Demir’in üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Zalim İstanbul dizisi ile piyasaya giriş yapan Kadir Ercan’ın yaptığı Ramço & Fero dizisinin yönetmen koltuğuna ise “Fıkralarla Türkiye” programının sevilen yüzü Selim Ördem oturdu. Dizinin ilk teaserı 3 Ekim 18.30’da yayınlanmıştı. 10 Ekim Cumartesi 18.30’da ilk bölümü yayınlanan dizi ise tıklanma rekorları kırdı.

Projenin medya sponsorluğunu ise Müzik On Air Company kuruluşu sinemaport.com üstlendi.