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TİKTOK’TA MEŞHUR OLUNCA DİZİ ÇEKTİLER

By on Ekim 21, 2020

Sosyal medya platformu Tiktok’da çektiği videolar ile popüler olan Ramço ve Fero ikilisi dijitalde yayınlanacak yeni projelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

Kendi Youtube kanallarından yayınlanan proje 9 farklı skeçten oluşacak. Yapımcılığını HC Yapım olarak Abdürrahim Dursun, Zeki İnceören ve Onur Demir’in üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Zalim İstanbul dizisi ile piyasaya giriş yapan Kadir Ercan’ın yaptığı Ramço & Fero dizisinin yönetmen koltuğuna ise “Fıkralarla Türkiye” programının sevilen yüzü Selim Ördem oturdu. Dizinin ilk teaserı 3 Ekim 18.30’da yayınlanmıştı. 10 Ekim Cumartesi 18.30’da ilk bölümü yayınlanan dizi ise tıklanma rekorları kırdı.

Projenin medya sponsorluğunu ise Müzik On Air Company kuruluşu sinemaport.com üstlendi.

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