SEVİNJ ALİEVA KUAFÖR MAKEUP İŞİNİ AŞKLA YAPIYOR

Sevinj Alieva güzelik ve bakım sektöründe kalıplaşmış bakım ritüellerinin dışına çıkıp en üst kalitede hizmet vermeyi hedeflemiş ve çok kısa sürede ismini markalaştırıp hızlı bir şekilde yükselişe geçmiş geçmiştir. Ünlü isimlerle sıkça çalışmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sevinj Alieva başarısını şu sözlerle anlatıyor; “Mükemmelliği en iyisiyle sunmak ilkesiyle yola çıktım. Çalışmalarımı yüksek performanslı ürün ve malzemeler ile destekleyerek kusursuz işler çıkarmak için çalışıyorum. İşimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum. Ekibime ve beni yanlız bırakmayan Menajer Berat Abatay’a sonsuz teşekkür ederim.”