SEFER BOZTAŞ İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ
2019 yılında ilk şarkısı “Vay Ki Vay”ı müzikseverlerin beğenisine sunan ve Youtube’daki canlı performanslarıyla herkesin gönlünde taht kuran başarılı solist Sefer Boztaş, yeni şarkısını gün yüzüne çıkardı. “Sesin Gitmiyor” adlı parçanın sözü ve müziği Cenk Çakıcı’ya ait. Düzenlemesi ise Ozan Sarıboğa’nın ellerinden çıktı. Kendi klibini kendisini yöneten yetenekli solist Sefer Boztaş, hayranlarından tam not aldı. DMC etiketiyle yayınlanan “Sesin Gitmiyor” adlı duygusal parça soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacağa benziyor. Klarnette Ergün Şenlendirici, gitarda Selahattin Güzelel, bas gitarda Ozan Sarıboğa, grup yaylıda İstanbul Strings davulda ise Behsat Boran genç şarkıcıya stüdyoda arkadaşlık etti.
SEFER BOZTAŞ – “SESİN GİTMİYOR” YOUTUBE LİNK: