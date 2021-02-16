SEFER BOZTAŞ İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ

ALIŞVERİŞ

LEO BY İREM BUTİK Hizmet vermeye başladığı ilk günden beri bizim de yakından takip ettiğimiz çok şık bir butik LeoByİrem… Alsancak Gül Sokak’ta geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Leo By İrem Butiğin sahibi genç...

EYLÜL AYDIN DESIGN Bu sayımızda sizleri İzmirli bir marka olan Eylül Aydın Design’ın başarılı tasarımcısı ve kurucusu Eylül Aydın ile tanıştırmak istiyoruz. Kendisine çalışmalarını ve markasını sorduk, Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı…...

Heybag.co ile çantalarda zamansız tasarımlar Heybag.co “Design to Desire” Modası geçmeyen çantalar yaratmak amacıyla Hacer Kocabıyık tarafından kurulan heybag.co, modern çizgilerden kopmadan sade ve zamansız formlar yaratan el yapımı detaylarla bezeli çantaları kendisi üretiyor. İzmir...