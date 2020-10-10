Sanatın her dalında başarılı bir isim; Reşat Gümüştaç…

Geçtiğimiz aylarda 2. Single çalışması Edebiyat’ı dinleyicilerine emanet eden Reşat Gümüştaç, şimdi de beyaz perde de Randıman filmi ile sinema severlerle buluştu. On parmağında on marifet olan Reşat Gümüştaç aynı zamanda showmen kimliği ile de sahne showlarına devam ediyor.

” Yeni değil her nesil eğlence benimle” dediği ve canlandırdığı Amanda İş Başında karakteri ile sahne aldığı mekanlarda izleyicilerine keyifli ve eğlenceli zamanlar yaşatan Reşat Gümüştaç’ı yeni açtığı Youtube kanalından da takip edebilirsiniz.