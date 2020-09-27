Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sürecinde seferber olan tüm sağlık çalışanlarına minnet gösterebilmek adına düzenlenen ”Sağlık Çalışanları için El Ele” etkinliği Kuleli Yakomoz Restaurant’ta gerçekleştirildi.

“Sağlık çalışanları için el ele” etkinliğinde kurayla çekilen 10 sağlık çalışanının gelinliğin modacı Pınar Bent hediye etti.

Etkinlikte kura ile seçilen 10 sağlık sektörü çalışanı çift için nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık sektöründe önde gelen firmalar sponsor oldu.

Şarkıcı Alya Aslan, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftinin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi.

Şarkıcı Alya Aslan, karantina sürecinde verdiği sözü tuttu. Aslan, önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde orkestrası ile birlikte ücretsiz konser verdi. Etkinliğe iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bazı çiftlerin de özel isteği üzerine nikah şahitliğini de yapan Aslan, “Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.