SABAH FİZİK TEDAVİ AKŞAM BESTE YAPIYOR

Berhan Arısoy’un müzik tutkusu dur durak bilmiyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berhan Arısoy, yeni şarkısı “İhanet Vakti”yi sevenlerinin beğenisine sundu. Alakuş Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının sözü Cengiz Atabay’a müziği Arısoy’a ait. Aranjesini Toylan Kaya’nın üstlendiği eserin mix’i Enver Akarcalı, mastering’i ise Emre Kıral imzası taşıyor. Erkan Güneş yönetmenliğinde gerçekleşen video klip, Alanya’da çekildi. Gerçek hayatta da evli olan Birke Muratal Doğan ve Mustafa Erman Doğan parçanın duygusal yoğunluğunu yansıtmak adına yüzlerce oyuncu arasından özenle seçildi. “İhanet Vakti”nin gizli kahramanları olan, Selahattin Güzelel (gitar), Sergen Güzelel (bass), Özdemir Güz (ud) ve Aykut Sütoğlu (klarnet) stüdyoda Arısoy’a eşlik etti.

Bir üniversite hastanesinde çalışan sanatçı, “Tıp ve müzik sayesinde insanlara hem bedensel hem de ruhsal şifa sağlamak istiyorum. Sabahları fizik tedavi akşamları ise beste yapıyorum. Ne olursa olsun müzikten vazgeçmeyeceğim.” dedi.

Kısa sürede 400 bin izlenme sayısına ulaşan Arısoy, hayranları tarafından romantik şarkıların buğulu sesi olarak tanımlanıyor.

Berhan Arısoy – İhanet Vakti: