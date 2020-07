ROMENCE SÖYLEYEN İLK TÜRK

Barış Tunka, müzik piyasasını sallamaya geliyor. Youtube’a yüklediği aktüel videolarla tanınan ve geniş bir hedef kitlesine ulaşan ünlü youtuber Barış Tunka, müzik piyasasına el attı. Romanya’da yaşayan ve sık sık Türkiye’ye gelen Tunka, geçtiğimiz günlerde Romence seslendirdiği “Puterea Dragostei” adlı ilk parçasını takipçileriyle buluşturdu.

Barış, yakışıklılığı ve giyim tarzıyla olduğu kadar besteci kimliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şarkının aranjesini Ertuğrul Çelebi üstlenirken mix ve mastering’i CLB Records’a ait. Onur Özcan’ın yönetmenliği yaptığı video klipte İstanbul’un İstiklal Caddesi, Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi gibi çeşitli güzelliklerine yer verildi. Valilikten özel izin alınarak çekilen klip, hem Romanya’da hem Türkiye’de oldukça sevildi. Selçuk Olcay, Tunka’nın sanat danışmanlığını yaparken saçları Mustafa Man’a, makyajı ise Kudret Sarıkaya’ya emanet edildi.İlk şarkısının heyecanını yaşayan Tunka, şu sözleri dile getirdi: “Daha önce Acun Medya’nın Romanya’da yapmış olduğu programlardan dolayı Romen halkı beni çok sevdi ve sosyal medya üzerinden bana cesaret vererek, Romence bir şarkı yapmaya teşvik etti. Romen halkının İstanbul’a ve Türklere olan aşkından dolayı, İstanbul görüntüleri eşliğinde klibimizi çekme kararı aldık. “Puterea Dragostei”yi ortaya çıkarmak için ekip arkadaşlarımızla 3 ay boyunca büyük bir titizlikle çalıştık. Şarkımız Youtube kanalımda ve tüm dijital mecralarda yayında. Dinlemek isteyenler her yerden ulaşabilir. Kısa sürede çok iyi tepkiler aldık. Sadece Romanya’da değil, dünyanın birçok ülkesinden mesajlar alıyorum. Emeğimin karşılık bulması beni mutlu ediyor. Hatta öyle ki ikinci şarkımın hazırlıklarına başladık. Romanya’nın ünlü bir ismi ile sürpriz düet olacak. İki kardeş ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmeye ve bu kardeşliğin tüm dünyaya örnek olmasını görebilmeyi umut ediyorum. Müzik her şeyin ilacı, ruhun gıdasıdır. Şarkımızın herkese iyi gelmesi dileğiyle. Beni seven ve her zaman destekleyen Romen halkına teşekkürlerimi sunuyorum…

“Kısa sürede 400 bin izlenmeye ulaşan şarkı, Tunka’nın yüzünü güldürürken hayranları tarafından “İki ülke arasındaki köprü olmalısın” yorumları yapıldı. “Puterea Dragostei” başta Youtube olmak üzere Fizy, Spotify, Deezer gibi tüm dijital platformlardan dinlenebilir.

Barış Tunka – Biyografi: 1992 doğumlu olan Barış Tunka, memleketi İstanbul’da doğmuştur. İlkokul ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayıp, babasının Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı olması dolayısıyla Romanya’daki U.P.G Ploiesti Üniversitesi’nde 4 yıl Turizm İşletmeciliği eğitimi görmüştür. Romence’yi ana dili gibi konuşmaktadır. Küçüklükten beri oyuncu&şarkıcı olmak isteyen Tunka, Sadri Alışık Tiyatro Okulu’nda Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Mardin Yeniköy’de askerliğini tamamlayıp, Acun Medya’nın Romanya ayağında 3 yıl boyunca cast direktörlüğü yapmıştır. Toplam 2 kardeş olan Tunka, bekardır. Barış Tunka – Puterea Dragostei https://youtu.be/yKnPl15682U