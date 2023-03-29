ROMANTİK VE HAREKETLİ: DOU’NUN YENİ ŞARKISI POETRY YAYIMDA!

DOU YENİ NESİL BİR ŞARKI İLE BAHARA MERHABA DEDİ!

İlk teklisi Senin İçin ve ardından yayımladığı Yakın Kal isimli şarkısı ile genç neslin dikkat çeken isimlerinden DOU, Pop ve R&B tarzı harmanlayarak hazırladığı Poetry isimli yepyeni şarkısını Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

” Sevgili bir şiir gibidir.”

Poetry şarkısında dinleyicilere hem romantik hem de hareketli bir şarkı sunan DOU, proje ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getiriyor: ”Sevdiğim kadına yazdığım sözleri de içeren Poetry isimli yeni çalışmamda insan aşık olduğu zaman nereye baksa aşık olduğunu görür hissini sözlere döküyorum. Benim için sevgili, kalbimle aynı ritimde okunan bir şiir gibidir ve aynı zamanda da evim gibidir. Şarkıda da bu duyguları vurguluyorum. Şarkı akılda kalan sağlam baslara ve melodiye sahip. Hem romantik hem de hareketli bir şarkı olan Poetry’de sevdiklerinize gönderme yapabileceğiniz olumlu ve sevgi dolu ifadeler bulunuyor.”

Doğu ve Batı kültürüne özel bir merakı olan DOU, farklı bakış açılarını bir araya getirerek kendi tarzını yarattığı şarkılarında herhangi bir müzik tarzına bağlı kalmadan özgür ruhunu ortaya koyuyor.

Poetry şarkısında da bu özgür ruhu ve deneyselliği hissettiren genç sanatçı, Türkçe ve İngilizce sözlerden oluşan Poetry şarkısının söz ve bestesine kendi imzasını atarken, projenin prodüktörlüğünü Serhat Şensesli üstleniyor.



DOU’nun yeni şarkısı Poetry, 17 Mart itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

