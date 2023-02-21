REVNA NAZLI SARIGÜL YENİ TV PROGRAMI İLE ŞAŞIRTACAK

Daha önce birçok başarılı programa ve projelere imza atmış olan Mustafa Sarıgül’ün gelini Revna Nazlı Sarıgül yepyeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yaptığı programlarla yeteneği ve bilgisi ile izleyiciyi ekranlara kilitleyen Revna Nazlı Sarıgül dijital program hakkında küçük ipuçları verdi.

2019 yılında hayatını Ömer Sarıgül ile birleştiren Revna Nazlı Sarıgül duruşu, zarafeti ve bilgisiyle izleyicinin gönlünü kazanırken, televizyon kanallarının da yoğun bir şekilde teklif götürdüğü isimler arasında yer alıyor. Revna Nazlı Sarıgül; ‘’ bugüne kadar yaptığımız programlarda öğretici, eğitici ve insan hayatına katkıda bulunan işler yaptık. İnsanların evdeki bütün boş vakitleri neredeyse TV başında geçiyor. Bugüne kadar yaptığımız programlarda çizgimizin dışına çıkmadan hareket ettik. Şimdilerde bambaşka bir formata hazırlanıyoruz. Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim ki çok şaşıracaksınız’’ dedi.

Güzelliği ve zarafetiyle de dillerden düşmeyen Revna Nazlı Sarıgül; ‘’İyi insanlar biriktirip hayatın ne kadar geçici olduğunun çok farkında biri olarak yaşıyorum. Empati bizi biz yapan en büyük olgudur. Günümüz dünyasında insanlara iyi hissettirecek iyi gelecek projelere odaklandım. Evrene ne bırakırsanız evren size onu verir. Zarafet görsellikten ibaret değil zarafet kesinlikle insanın iç dünyasıdır’’ dedi.

Programın yayınlanacağı kanal ve program hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan Revna Nazlı Sarıgül başka projelerin de yolda olduğunun müjdesini verdi. @revnasarigul

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