RAP VE POP ARABESK MÜZİĞİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN SÜRPRİZ

RAP VE POP ARABESK MÜZİĞİN SEVİLEN İSİMLERİ SAMET VE ALYA ASLAN SÜPRİZ BİR ÇALIŞMAYLA GELİYOR.

Rap müziğinin 31 yaşındaki genç isimlerinden Samet Küçük, arabesk pop dünyasının genç yeteneklerinden Alya Aslan ile yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Rap müzik hayatına 2010 yılında başlayan Samet Küçük ile Arabesk-Pop yaparak sahnelerde boy göstermeye başlayan başarılı genç şarkıcı Alya Aslan’ın Rap-Pop karışımı çalışması hayranları tarafından merakla bekleniyor. Samet Küçük, 2019 yılında kadına şiddeti ele aldığı klip çalışmasıyla ilgi görerek, Tik Tok İnstagram gibi platformda paylaşılan klipiyle geniş kitlelere ulaşırken, Alya Aslan da ilk “Maraton” isimli single’ı ardından “Son Kez” adlı albüm çalışması ve son olarak da tek parçalık sözü müziği Altan Çetin’e ait daha önce Emrah’ın da okumuş olduğu “Tırlamışım” adlı şarkıyla adından söz ettirmeyi başardı. Onur Akay Medya Ödül Gecesinde Alya Aslan “Yılın Duyarlı Arabesk Pop Sanatçısı Ödülü’nü, Samet Küçük ise “Yılın Duyarlı Rap Müzik Sanatçısı Ödülü’nü aldı. Şimdi Rap-Pop karşımı bir çalışma içinde olan Alya Aslan ve Samet, ileri ki günlerde hayranlarının karşısına sıklıkla birlikte çıkacak. Samet Küçük “Kişiliğini, karakterini sevip saydığım Alya Aslan ile bu çalışmamızda ve bundan sonrasında da yolumuza birlikte devam edeceğiz. Bizimle bu yolda yanımızda olan değerli menajerimiz Berat ABATAY’a da teşekkürlerimizi iletiriz.” dedi.