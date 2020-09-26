PROGRAMDAN SONRA ŞARKICI OLDU

Solmaz yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu.

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu geçmiş yıllarda yayınlanan evlilik programı Evleneceksen Gel’de oryantal danslarıyla tanıdığımız Solmaz’ı, 3 yıl önce Seda Sayan’ın bir İbrahim Tatlıses cover’ı olan “Tabi Tabi”nin klibinde görmüştük. Daha sonra TV8’de yayınlanan “Aşk-ı Roman” diziyle adından söz ettiren Solmaz, “Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni” şarkılarının ardından 3’üncü parçası “Asalet Gaydası”nı yayınladı. Sözü ve müziği Keşanlı Yaşam’a ait, parçanın düzenlemesinde Ergün Altun imzası bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Ferit Çetinkaya’nın oturduğu şarkı, Melodi Müzik & Zindan Yapım etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkıyı gören Solmaz’ın hayranları “özlemiştik” yorumlarını yaptı.

“Asalet Gaydası” Youtube Link: https://youtu.be/fw7CReDXZwM