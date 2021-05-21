ORTA ASYA’NIN KONUŞTUĞU TÜRK: ÖZGÜR ONUR ÖZGÜVEN

Özgür Onur Özgüven pandemiyle birlikte hız kazandırdıkları özel havacılık işinde son aşamaya geldiklerinin müjdesini vererek; ‘’İlk uçağımızı yakında satın alıp işletmeye başlayacağız’’ dedi. Özbekistan’da 10000 konut inşa eden Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özgür Özgüven, Orta Asya’nın en yüksek binasının yatırımcısı olarak uzun süre gündemden düşmemişti. 2 ayrı projede toplam 1500 konut projesinin de başlayacağının müjdesini veren Özgür Onur Özgüven; Orta Asya’daki yatırımlarına Kazakistan’da devam edeceğiz. 2016-2021 yılları arasında en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biriyiz. Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş olarak yatırım, proje, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Ses getiren projelere imza atmanın altındaki en büyük başarı güven ve güvenli üretimdir. Nestone projesi de onlardan biriydi aynı zamanda projenin yatırımcısıyız. Hedefler doğrultusunda dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Son zamanlarda ekonomistlerden gelen soruların başında ‘’Türkiye’de de projeleriniz olacak mı?’’ Evet. Bodrum ve Marmaris’te yazlık projelerimiz, Artvin’de ise 2 ruhsatımız var, çok yakında büyük bir maden yatırım başlayacak. Bununla beraber yüzlerce kişiye çalışma ortamı sağlamış olacağız. İşin en mutluluk veren yönlerinden biri kesinlikle birilerine umut olmak’’ dedi. Pandemiyle birlikte hız kazandırdıkları özel havacılık işinde son aşamaya geldiklerini söyleyen Özgür Onur Özgüven ilk uçaklarını yakında satın alıp işletmeye başlayacaklarının da müjdesini verdi.