OKYANUSUN ORTASINDA BESTE YAPAN DENİZCİ

Saruhan’ın ilk teklisi “Haybeden” Gözen Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital

platformlarda yayında! Bestesi Saruhan’a ait olan şarkının aranjesini Emre Gözen üstlendi. İlk parçasının heyecanını şu sözlerle dile getiren Saruhan, “Ben bir denizciyim, uzak yolda ikinci kaptanım ve genelde bestelerimi gemide yapıyorum. “Haybeden” 2016 senesinde Antik Okyanusu’nu geçerken yazıldı. Bütün şarkılarım ilk önce şiir olarak yazılır daha sonrasında beste haline gelir. Her hikaye doğru olacak diye bir şart yok ama aşk her detayıyla acısıyla tatlısıyla kabul edilmeli. Bazı yaşananlar “Haybeden” olsa da aşk baki…” dedi.

Saruhan “Haybeden” Youtube Link: https://youtu.be/ZdqTOCgR_aw