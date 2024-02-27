ÖDÜLLÜ KUAFÖR BAHAR YAZICIER BAŞARISI İLE GÜNDEMDE

İzmir’in en seçkin kuaförleri arasında yer alan ve 22 senedir sektöre hizmet eden Bahar Yazıcıer’e talepler oldukça fazla.

Başarılı kuaförlük işinin yanı sıra katıldığı yarışmalarla da adından söz ettiren Bahar Yazıcıer, 2019 yılında Avrupa Topuz Şampiyonu, 2020 yılında ise Rusya’da 18 ülke arasında düzenlenen uluslararası bir yarışmada yine Dünya Topuz Şampiyonu olarak 1’inci seçildi. 2023 yılında Daviness firmasında Topuz Eğitmeni olarak işe başlayan Yazıcıer, birçok öğrenciye atölye çalışmaları ve sahne şovları gerçekleştirmiştir. Kendi salonunda her yıl 2500’den fazla gelin saçı yapan Bahar Yazıcıer’e sadece İzmir’den değil, dünyanın her bölgesinden kadınların ilgisi oldukça büyük. Kuaförlük mesleğinin ve saç yapmanın kendisi için tutku olduğunu dile getiren yetenekli iş kadını, 2024 yılında hem yurt dışında hem de yurt içinde şehir şehir ülke ülke gezerek vereceği eğitimler dolayısıyla büyük bir hazırlık içerisinde bulunuyor.

Binlerce meslektaşına ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşayan alanında uzman Bahar Yazıcıer, özellikle genç yetenekleri yönlendirmenin ve bir şeyler öğretmenin kendisini mutlu ettiğini de dile getirdi.