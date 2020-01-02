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“Nikah Masasında Terk Edilince Müziğe Sarıldım”

By on Ocak 2, 2020

10 ay önce “Aşk Rengini Gözlerinden Almış” isimli ilk şarkısını çıkaran genç solist Hüseyin Çalık, ikinci teklisini dinleyicilerine sunmak için gün sayıyor. Sözü ve müziği Hüseyin Çalık’ın kendisine ait şarkının adı ‘Issız Yüreğim’ Aranjesi ise Fatih Bulut’un ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ adlı meşhur şarkısının düzenlemesini yapan ünlü aranjör Hüseyin Çeliker imzası taşıyor. Taşkın Ceyhan’ın yönetmenliği yaptığı video klip şimdiden merak konusu oldu. Yeni şarkısı ile ilgili düşüncelerini ifade eden Hüseyin Çalık, “Müzik benim için çok kıymetli. 1 yıl önce nikah masasında terk edildikten sonra müziğe sarıldım. İlk şarkımız ‘Aşk Rengini Gözlerinden Almış’ çok beğenilmişti. İkinci teklimiz ‘IssızYüreğim’ de eminim çok sevilecek” dedi. ‘Issız Yüreğim’ şarkısının yeni yılda yayınlanması bekleniyor.

Hüseyin Çalık – Aşk Rengini Gözlerinden Almış: https://www.youtube.com/watch?v=jNHm6ybY9k0

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