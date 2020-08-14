MÜZİK PİYASASINA “ÇİFT DİKİŞ” ATACAK

Genç şarkıcı Volkan Kaplan sözleri Hacer Özgür’e, müziği Gökalp Gökmen ve Hacer Özgür’e ait ilk şarkısı “Çift Dikiş”le iddiasını konuşturuyor. Şarkının mix’i Okan Çam’ın ellerinden çıkarken mastering’i Ateş Berker Öngören gerçekleştirdi. Düzenlemesini de Gökalp Gökmen’in üstlendiği parçanın yönetmen koltuğunda Kaan Ali Şahin oturdu. Dikkat çeken klip Kocaeli’nin Değirmendere ilçesindeki izbe bir evde çekildi. Kaplan’a güzel oyuncu Gizem Aksoy eşlik etti. Saat 11.00’da başlayan klip çekimleri akşam saatlerine kadar sürdü. Ayrıca makyaj Akkız Şen’e, saçlar ise Kemal Özcan’a emanet edildi.

Yeni şarkısıyla ilgili paylaşım yapan taze solist şu cümleleri söyledi: “Geçtiğimiz bu zor dönemlerde emeğini esirgemeyen, inanan ve güvenen tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Zor şartlarda herkes elinden geleni yaptı ve ortaya bu güzel proje çıktı. Şarkımızın listelerde 1 numara olması dileğiyle…”

Volkan Kaplan – “Çift Dikiş” Link: