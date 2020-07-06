Miss WoW 2020 AYŞE TOP

Hollanda’da yaşayan ve 2018’de Hollanda güzeli seçilen Türk Varanasi Ayşe Top, bu maceradan sonra tekrar ödül kazandı ve Miss WoW 2020 ismini aldı..

Ayşe Top mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi; “Bir podyum modeli olarak birçok kapının açıldığı ms Hollanda seçiminden sonra benim için uluslararası fırsatlar ortaya çıktı. Yakında Cannes Film Festivali’nde yer alacağım. Ve İngiltere’de bir dergi için cover çekimi yapılacak. Beni yalnız bırakmayan manajerim Berat ABATAY’a sonsuz teşekkür ederim.

İz bırakan International defileler;

🧿International Fashion Weeks

🧿İtalya’da Sanremo Fashion Show

Instagram:

Model: @aysetop_official

Manager: @brtmanager