Menajer Berat Abatay sözünü tuttu

Karantina sürecinde verdiği sözü tutan Menajer ve Profesyonel Moda Fotoğrafçısı Berat ABATAY, sağlık çalışanlarının düğününde ücretsiz fotoğraf çekim hizmeti verdi.

Berat ABATAY önceki gün sağlık çalışanı olan 10 çiftin toplu düğün töreninde ekibi ile birlikte ücretsiz fotoğraf çekim hizmeti verdi. Kuleli Yakamoz Restorant’ta gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve spor dünyasının renkli isimleri de katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Bazı çiftlerin özel isteği üzerine düğün çekimleri de yapan ABATAY, ¨Bizim için aylardır büyük özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarımızı eğlendirmek ve mutlu etmek için her zaman elimizden geleni yapmalıyız¨ dedi.