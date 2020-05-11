Home / Diğer / İLGİ ÇEKİCİ / MAYIS 2020 SAYIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

MAYIS 2020 SAYIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

By on Mayıs 11, 2020

Uzun yıllardır her ay düzenli olarak basılan ve binlerce okurunun evine ücretsiz ulaşan Mavişehir Dergisi, tüm dünyayı etkileyen korona virüs sebebiyle Mayıs ayında dijital olarak sizlerle…

Mayıs 2020 sayımızı bu linkten okuyabilirsiniz.
https://issuu.com/maviehirdergisi/docs/mavisehir_dergisi_mayis_2020

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
Related Items

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir