MAYIS 2020 SAYIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYINBy Mavişehir Dergisi on Mayıs 11, 2020@MavisehirDergi
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Uzun yıllardır her ay düzenli olarak basılan ve binlerce okurunun evine ücretsiz ulaşan Mavişehir Dergisi, tüm dünyayı etkileyen korona virüs sebebiyle Mayıs ayında dijital olarak sizlerle…
Mayıs 2020 sayımızı bu linkten okuyabilirsiniz.
https://issuu.com/maviehirdergisi/docs/mavisehir_dergisi_mayis_2020
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İLGİ ÇEKİCİBy Mavişehir Dergisi
MAYIS 2020 SAYIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzun yıllardır her ay düzenli olarak basılan ve binlerce okurunun evine ücretsiz ulaşan Mavişehir Dergisi, tüm dünyayı etkileyen korona virüs sebebiyle Mayıs ayında dijital olarak sizlerle… Mayıs 2020 sayımızı...
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