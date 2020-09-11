LİSTELERDE “FIRTINA” GİBİ ESİYOR

İki ay önce çıkardığı “İhanet Vakti” adlı parçasıyla yaz aylarında hayranlarına duygusal anlar yaşatan slow şarkıların prensi doktor Berhan Arısoy, boş durmayı sevmiyor. Müzikal çalışmalarına hız kesmeden devam eden başarılı müzisyen, sevenlerini kırmayarak yeni parçasını müzikseverlerle buluşturdu. Sözü Cengiz Atabay’a, bestesi Berhan Arısoy’a ait şarkının adı “Fırtına Vurdu” Aranjesini Tale Agayev üstlenirken video klip yönetmenliğini ise Âdem Baysal gerçekleştirdi.. Alakuş Müzik adı altında piyasaya sürülen “Fırtına Vurdu”ya canlı performans ortamında bir klip çekildi.

Sanatçı Arısoy, yeni şarkısıyla ilgili, “Eve bir stüdyo kurdum. Kendim de enstrüman çaldığım için şiirler üzerinde çalışıyorum. Her oturduğumda anlamlı melodiler gelmiyor tabii. İlham matematikle birleştiğinde ortaya güzel şeyler çıkıyor. Albümün klip çektiğimiz ikinci şarkısı olan “Fırtına Vurdu” da bu özel duygularla çıktı. Parçamız artık sizin.” dedi.

Müzik listelerine başarılı bir giriş yapan “Fırtına Vurdu” için Arısoy’un hayranları, “Bu şarkıyla fırtınalar yarattınız.” diyerek ne kadar beğendiklerini dile getirdi.

“Fırtına Vurdu” Link: https://www.youtube.com/watch?v=90ZSAxtbkGI