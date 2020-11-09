KUTLUATA’YI HEMŞERİSİ TARKAN SANIYORLAR

İki yıl önce “Boz Yemini”, Bir yıl önce “Aşk Meydan Savaşı” adlı şarkılarıyla adından söz ettiren Kutluata, üçüncü single çalışması ”Ah Bi Bilsen”i geçtiğimiz günlerde yayınladı. Şarkının bestesi Kutluata’ya aitken aranje, kayıt, mix ve mastering Tufan Taş tarafından yapıldı. Mehmet Bayka’nın yönetmen koltuğunda oturduğu klip, şarkıcının hayranlarından tam not aldı. Kutluata’ya back vokalde Mert Ekren, gitarda Korhan Erol, cümbüşte ise Altuğ Öncü eşlik etti.

Kutluata’ya kendisi gibi Rizeli olan megastar Tarkan’a çok benzetilmesi sorulunca “Herkes gibi ben de Tarkan’ı çok seviyorum ve dinliyorum. Sonuçta megastarımız. Üstelik hemşerim kendisi. Sevenlerim beni benzetiyor. Ne mutlu Tarkan gibi bir stara benzetilmek” dedi.

Kutluata – “Ah Bi Bilsen” Youtube Link: