KLİBİNDE KADINA, ÇOCUĞA VE HAYVANA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

2011 yılında Star TV’de izlenme rekorları kıran, jüriliğini Ajda Pekkan, Sertab Erener, Samsun Demir ve Ertuğrul Özkök’ün yaptığı Star Akademi yarışmasında 3 ay yarıştıktan sonra birinci olan Giray Songül, yeni şarkısı “Ben Geceyim”i hayranlarının beğenisine sundu. Eleştirel yönüyle bilinen genç müzisyen animasyon klibinde kadına ve hayvana şiddete dikkat çekerken aynı zamanda çocuk istismarına da değindi. “Ben Geceyim”in bestesini, aranjesini, mix’ini, mastering’ini, klibin yönetmenliğini ve kurgusunu Giray’ın yaptığı gören hayranları, sanatçının Instagram paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Gelen yorumlar arasında en çok “Yakışıklı Giray’ın 10 parmağında 10 marifet” yorumu dikkat çekti.