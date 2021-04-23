KADİFE SESLİ AYGÜN KARADOĞAN’DAN SEZEN AKSU ŞARKISI

Geçtiğimiz aylarda “Döndüm Deliye” adlı sıfır şarkısını sevenleriyle paylaşan müziğin kadife sesli adam lakaplı şarkıcısı Aygün Karadoğan, hız kesmeden Youtube akustik projelerine ağırlık vermişti. Yıldız Tilbe’ye ait “EMİ” şarkısını coverlayarak çok iyi tepkilerle karşılaşan Karadoğan, bu başarısını sürdürmeye karar verdi ve bu sefer Türk Pop Müziği’nin kraliçesi Sezen Aksu’nun kapısını çaldı. Herkesin diline pelesenk olan “Tükeneceğiz” adlı bir Sezen klasiği seslendiren Aygün, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Hepimizin örnek ismi Sezen Aksu’nun “Tükeneceğiz” isimli şarkısını farklı bir yorumla dinleyenlerin beğenisine sunarken, şarkının ruhuna ve matematiğine sadık kalmaya özen gösterdik. Farklı enstrümanlar kullanırken tarzımızı korumak ve aynı zamanda çok titiz davranmak zorundaydık. Sezen Aksu’nun duygularına layık olabilmek adına şarkıyı ilmek ilmek dokuduk. Stüdyo aşamasında her biri sazının üstadı müzisyenlerle (Salih Yurttaş, Kahraman Şirin, Caner Güneysu, Birkan Şener, Mehmet Akatay) çalıştık. Dron, animasyon teknolojilerinden yararlanarak çektiğimiz klibimizde, Sezen Aksu’ya ithafen Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölümü öğrencisi Mine Aladağ’ın hazırladığı “minik serçe” animasyonunu kullandık.”

Burak Vural’ın düzenlemesini üstlendiği şarkının video klibini ise Aygün Bal ve Atakan Yılmaz yönetti. Ortaya çıkan eser hem Sezen Aksu hem Aygün Karadoğan’ın hayranlarından geçer not aldı.

AYGÜN KARADOĞAN – TÜKENECEĞİZ YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=bSNR45MJ8oE