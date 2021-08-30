Kadife Sesli Aygün Karadoğan Zeki Müren’in İzinden Gidiyor

En son çıkardığı bir Sezen Aksu klasiği olan “Tükeneceğiz”le ortalığı kasıp kavuran kadife ses Aygün Karadoğan, bu sefer “Yeniden TSM” diyerek bir Türk Sanat Müziği eseri seslendirdi. Sanat Güneşi’miz Zeki Müren’den dinlemeye alıştığımız “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” adlı parçayı seslendiren Karadoğan, hayranlarına ters köşe yaparak bir hayli şaşırttı. Sözleri Halit Çelikoğlu’na, müziği Yusuf Nalkesen’e, editörlüğü Median Müzik Edisyon’a ait şarkının düzenlemesini üstlenen isim ise Burak Vural oldu. Yönetmen koltuğunda Aygün Bal ve Atakan Yılmaz birlikte oturdu.

Yeni şarkısı hakkında konuşan Aygün Karadoğan, “Sanat müziği eserini sanat müziği gibi okumak gerekiyor. Tane tane, anlaşılır halde, Türkçe’mizi düzgün kullanarak ve hakkını vererek, üstatlarımızı incitecek nağmelere gerek duymadan, şarkının temel duygusunu deforme etmeden söylememiz lazım. Dolayısı ile çok özen gösterdiğimiz tüm değerli eserlerimiz gibi formata sadık kalmaya çalıştık” dedi.

AYGÜN KARADOĞAN – GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME:

https://www.youtube.com/watch?v=CDrHWFaPia8

AYGÜN KARADOĞAN İNSTAGRAM:

@aygunkaradoganofficial

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