İlkay Tan: “ikinci mısrada ağlamaya başladım”

Ressam ve eğitmen İlkay Tan’ın 5 parmağında 10 marifet. Birçok özelliği bünyesinde barındıran iş insanı İlkay Tan, geçtiğimiz günlerde ilk teklisi “Kıyamıyorum İnan”la müzik piyasasına adım attı. Şahin Özer Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan şarkının sözlerinde Cengizhan Mutlu müziğinde Ozan Özdemir imzası bulunuyor. “Kıyamıyorum İnan”ın aranjesi de Ozan Özdemir’e aitken mix ve mastering’i Enver Akarcalı üstlendi. Renkli sahnelerin yer aldığı video klibin yönetmen koltuğunda ise İbrahim Şimşek (Ray Yapım) oturdu.

İlk şarkısıyla neyi amaçladığını açıklayan güzel solist, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Türk müziğini yaşatmayı misyon edinmiş bir icracı olarak, öncelikle kendi müziğimizi ve bize ait enstrümanları farklı bir sentez ile gençlere sevdirmeyi hedef alarak bu projeye giriştim. Hem TSM esintileri hem de Rap olarak adlandırdığımız gençlerin çok sevdiği günümüz müzik türünü harmanlayarak farklı bir tarz ve farkındalık yaratmak istedik. Yıldırım Gürses’e olan hayranlığım, yıllar önce “Çal Kanunum Çal” isimli şarkı sayesinde Cengizhan Mutlu ile uzaktan da olsa tanışmamı sağlamıştı. Bir gün geldi Ozan Özdemir sözleri Cengizhan Mutlu’ya ait bu eseri benimle paylaştı. İkinci mısrada hıçkıra hıçkıra ağlıyordum; o kadar etkilemişti ki sözleri beni: “Kaç bahar kaç yaz geçti hasretinle sevgilim, yokluğunda yılları sayamıyorum inan.” Okumayı bitirdiğimde, etkisinden çıkamadım uzun süre. Her şey o kadar hızlı gelişti ki… Sözlerinin etkisi ile adeta büyülenmiştim. Bir anda anılarımın içinde buldum kendimi. Bir de böyle güzel bir beste ile nasıl bütünleşmişti eser. Gönül rahatlığıyla okuyabilirdim ve okudum severek, hissederek…”

İLKAY TAN FEAT. REVAN – “KIYAMIYORUM İNAN” YOUTUBE LİNK: