HÜSEYİN’İN YENİ TEKLİSİ “KEDİ”
Hüseyin Mehmedoğlu’nun “Kedi” isimli teklisi “2020 Case Music, a Division of ILS Vision Music” etiketiyle Youtube ve tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Söz ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu imzalı şarkının prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan üstlendi. Mix ve mastering çalışması EA Masters (Erman Aydöner), şarkının düzenlemesi ise Uğur Balcı tarafından yapıldı. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğuna Gürap Dizdarer/BTM Social oturdu.
“KEDİ” LİNK: https://www.youtube.com/watch?v=46lWx0E_dyU
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