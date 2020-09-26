Home / Diğer / İLGİ ÇEKİCİ / HÜSEYİN’İN YENİ TEKLİSİ “KEDİ”

HÜSEYİN’İN YENİ TEKLİSİ “KEDİ”

By on Eylül 26, 2020

Hüseyin Mehmedoğlu’nun “Kedi” isimli teklisi “2020 Case Music, a Division of ILS Vision Music” etiketiyle Youtube ve tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Söz ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu imzalı şarkının prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan üstlendi. Mix ve mastering çalışması EA Masters (Erman Aydöner), şarkının düzenlemesi ise Uğur Balcı tarafından yapıldı. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğuna Gürap Dizdarer/BTM Social oturdu.

“KEDİ” LİNK: https://www.youtube.com/watch?v=46lWx0E_dyU

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
Related Items

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir