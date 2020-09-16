HEM YAZIYOR HEM SÖYLÜYOR

Ezgi’nin yeni teklisi “Tecelli” dinleyenleri büyülüyor.

“Sev, Dokunmadım Say ve Sisteki Salıncak” adlı kitapların yazarı, besteci ve yorumcu Ezgi, üçüncü şarkısı “Tecelli”yi hayranlarıyla buluşturdu. Özdemir Müzik etiketiyle Netd Müzik adlı Youtube kanalında yayına giren şarkının sözleri Ezgi’ye müziği ise ünlü aranjör Selim Topsakal’a ait. “Tecelli”nin mix, mastering ve aranjesinde de Selim Topsakal imzası bulunuyor. Son kitabı olan “Sisteki Salıncak”ın senaryosundan esinlenerek oluşturulan video klip, ünlü yönetmen Efe Cansoy tarafından çekildi. Klipte Ezgi, aşkın vedasından sonra yalnızlığı ile baş başa kalan bir kadının acılı ama mutlu olduğu anları canlandırıyor. Ayrıca “Tecelli” Radyo TV Metre verilerine göre “Son 24 Saatte En Çok Çalınan Şarkılar Listesi”nde 26’ncı sırada yer aldı.

“Tecelli” Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qc8cNaGmpHA