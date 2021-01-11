HEM BESTELEDİ HEM DÜZENLEDİ HEM SÖYLEDİ

Altan Turan yeni şarkısıyla sevenlerini karşıladı.

2020 yılında çıkardığı ilk şarkısı ‘Manşet’le dinlenme rekorları kıran ve 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde ‘En İyi Çıkış Yapan Şarkı’ ödülüne layık görülen aranjör, bestekar, gitarist ve solist Altan Turan, yeni şarkısı ‘3 Harfli Aşk’ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Sözü, müziği, mix’i ve aranjesi Altan’a ait ‘3 Harfli Aşk’ klipsiz yayınlanmasına rağmen büyük ilgi gördü. Tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkıya klip çekilmesi için hayranları, Altan Turan’a yorum yağdırdı.

Artık işin solistlik kısmında da yer aldığını belirten Turan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Uzun yıllardır Türkiye ve yurtdışında birçok albüme eşlik ettim. Son yıllarda ise sayısız aranje yaptım. Aynı zamanda müzisyen kimliğim de var. Gitar çalmayı seviyorum. Ferhat Göçer, Kubat, Ajda Pekkan, Kibariye, Sinan Akçıl gibi isimlere sahnede gitarımla eşlik ettim. Türkiye’nin en iyi isimleriyle çalışmak bana epey bir tecrübe kazandırdı. Müzik evrenim sınırsız olduğu için şarkı da söylemek istedim. Zaten yakın çevrem sesimin güzel olduğunu sürekli söylüyordu. Müzikle ilgili yapmadığım bir şey kalsın istemiyorum. En son yayınlanan ikinci şarkımız ‘3 Harfli Aşk’ı severek seslendirdim. Umarım siz de severek dinlersiniz…”

ALTAN TURAN – 3 HARFLİ AŞK YOUTUBE LİNK: