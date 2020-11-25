Hem Almanca hem Türkçe söyledi

Genç şarkıcı Nisa, beşinci eseri “Olamam”ı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilde seslendirilen şarkı, oldukça ilgi gördü. Türkçe ve Almanca sözlerin üreticisi Nisa ve Yasin Ask olurken mix ve mastering prodüktör Kostas Karagiozidis’e emanet edildi. Max Elyx’in yönetmen koltuğunda oturduğu video klip, dört kişilik bir ekiple İstanbul’da oniki saatte çekildi. 21 yaşında olan taze solist, İzmir ve Almanya arasında mekik dokuyor. Aslen Aksaraylı olan ve Almanya’nın Nürnberg kentinde büyüyen Nisa, Neşet Ertaş’ın sahne arkadaşı olan babası sayesinde müziğe ilgi duymaya başladığını belirtiyor.

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