Güzel model Sude Eren aranan yüz olduBy Mavişehir Dergisi on Kasım 11, 2021@MavisehirDergi
- Tweet
-
- Pin It
Modellikte aranan yeni yüz Sude Eren’in yıldızı hızla parlarken, hayatının en yoğun dönemlerini yaşıyor… Korona virüs döneminin bitiminden sonra işlerinin daha da açılmasını bekleyen güzel model dur durak bilmeden çalışıyor. Genç model aynı zamanda oyunculuk yapmayı da hedefliyor.
Menajer Berat Abatay’ın çektiği fotoğraflara da sayfasında yer verecek.
Advertisement
İLGİ ÇEKİCİBy Mavişehir Dergisi
Güzel model Sude Eren aranan yüz oldu
Modellikte aranan yeni yüz Sude Eren’in yıldızı hızla parlarken, hayatının en yoğun dönemlerini yaşıyor… Korona virüs döneminin bitiminden sonra işlerinin daha da açılmasını bekleyen güzel model dur durak bilmeden...
- Mavişehir Dergisi | Ekim 27, 2021
- Mavişehir Dergisi | Ağustos 30, 2021
- Mavişehir Dergisi | Temmuz 14, 2021
- Mavişehir Dergisi | Haziran 11, 2021
Advertisement
ALIŞVERİŞ
LUVİ SHOESMavişehir Dergisi | Kasım 9, 2021
Şık tasarımlarıyla dikkat çeken İzmirli marka Luvi Shoes, çalışmalarını Mavişehir Dergisi için anlattı. 2003 yılında çanta markası olarak hayatına başlayan şirketimiz İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Yenilikçi vizyonu ve üstün...
iBeach and MoreMavişehir Dergisi | Kasım 6, 2021
%100 premium pamuk ile üretilen, çevreye uyumlu sürdürülebilir ürünler iBeach and More markası tarafından satışa sunuluyor. Markanın kurucusu İzmirli İrem Altındağ Hausermann ile keyifli bir söyleşi yaptık. Markanın oluşma...
EN RAHAT VE EN ŞIK AYAKKABILAR; EYLÜL AYDINMavişehir Dergisi | Temmuz 2, 2021
El işçiliğiyle hazırlanan ayakkabıların marka kurucusu ve tasarımcısı Eylül Aydın, 2021 yaz koleksiyonunu Mavişehir Dergisi’ne anlattı. Koca bir kışı maalesef renksiz geçirdik hep birlikte. Bu sezonda acısını çıkarmak ister...
ORGANİK KUMAŞLI RAHAT TASARIMLAR; ASLI YARIŞMavişehir Dergisi | Mart 31, 2021
İlkbaharın bazen yağmurlu ve serin, bazen de güneşli günlerinden herkese merhaba. Bahar ve yazın verdiği enerji, her zaman kış aylarından daha farklı olmuştur ki biz de Aslı Yarış markası...
- Mavişehir Dergisi | Mart 10, 2014
- Mavişehir Dergisi | Haziran 13, 2014
- Mavişehir Dergisi | Nisan 15, 2014
- Mavişehir Dergisi | Kasım 6, 2021
- Mavişehir Dergisi | Temmuz 2, 2021
- Mavişehir Dergisi | Mart 31, 2021
- ABDULLAH ÖRÜCÜLER says:
- Elif says:
Mavişehir Dergisi
HIZLI ERİŞİM
Copyright © 2013 Mavisehir Dergisi. Mavişehir, Karşıyaka ve İzmir'in en sevilen dergisi. 0(232) 330 0 500