Güzel model Sude Eren aranan yüz oldu

ALIŞVERİŞ

LUVİ SHOES Şık tasarımlarıyla dikkat çeken İzmirli marka Luvi Shoes, çalışmalarını Mavişehir Dergisi için anlattı. 2003 yılında çanta markası olarak hayatına başlayan şirketimiz İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Yenilikçi vizyonu ve üstün...

iBeach and More %100 premium pamuk ile üretilen, çevreye uyumlu sürdürülebilir ürünler iBeach and More markası tarafından satışa sunuluyor. Markanın kurucusu İzmirli İrem Altındağ Hausermann ile keyifli bir söyleşi yaptık. Markanın oluşma...

EN RAHAT VE EN ŞIK AYAKKABILAR; EYLÜL AYDIN El işçiliğiyle hazırlanan ayakkabıların marka kurucusu ve tasarımcısı Eylül Aydın, 2021 yaz koleksiyonunu Mavişehir Dergisi’ne anlattı. Koca bir kışı maalesef renksiz geçirdik hep birlikte. Bu sezonda acısını çıkarmak ister...