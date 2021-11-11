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Güzel model Sude Eren aranan yüz oldu

By on Kasım 11, 2021

Modellikte aranan yeni yüz Sude Eren’in yıldızı hızla parlarken, hayatının en yoğun dönemlerini yaşıyor… Korona virüs döneminin bitiminden sonra işlerinin daha da açılmasını bekleyen güzel model dur durak bilmeden çalışıyor. Genç model aynı zamanda oyunculuk yapmayı da hedefliyor.
Menajer Berat Abatay’ın çektiği fotoğraflara da sayfasında yer verecek.

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