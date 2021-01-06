GÜLGÖKÇE KORKMAZ ile özel röportaj

Biz sizi ilk Miss Turkey olarak hatırlıyoruz. Oyunculuktan, stand up’a son olarak müzik sektörüne iddialı bir giriş yaptınız… Bu kariyer serüveninden biraz söz eder misiniz?

Sektöre Erberk Ajans’da model olarak başladım. Sonra akademik bir kariyer ile oyunculuk, tiyatro ve sunuculuk eğitimleri aldım. Bu alanlarda çeşitli projelerde yer aldım. Fakat müzik kariyeri benim için son ve vazgeçilmez bir durak olacak.

Çeşitli alanlarda faaliyet göstermek nasıl bir duygu, yorucu değil mi?

Aslında değil. Çünkü hepsi birbirini destekleyen birer unsur. Güzellikten, zarafete, mizah anlayışından, oyunculuğa, sesini kullanabilme vs… Hepsi gerçek anlamda bir starda olması gereken şeyler. Ben de kendi adıma yavaş ama doğru adımlarla ilerlediğimi, her geçen gün geliştiğimi hissettim.

Türkiye’de kadın stand upcı olmak zor değil mi ?

Zor olan şeyleri seviyorum. Bir oyuncu olarak stand up yaptım. 90 dakikalık özgün kendi hikayelerimi anlattım. Yani “İyi bir oyuncu her şeyi oynar, gerekirse komedi de yapabilmelidir.” Cesaretimi oyunculuktan aldım.

Aynı anda hem komedi , stand up ödülü alıp, hem de en iyi yaratıcı dram kadın ödülü almak nasıl bir ters köşe sizce?

Tam olarak yapmak istediğim buydu. Ve bir gün birilerinin bu soruyu sormasını hayal etmiştim. Teşekkür ediyorum.

Çok bilinen dizilerde karakter oyunculukları yaptığınızı biliyoruz.. Oyunculuğa tekrardan sıcak bakıyor musunuz?

Bazı senaryolar ya da projeler geliyor fakat yeterince içime sinmiyor. Aslında çok sıcak bakmıyorum.. Doğru proje, doğru insanlar ve doğru zaman çok önemli. Ve mutlaka zamanı vardır inandığım bir rolü tekrar oynayabilmem için.

“Var Ya Da Yok ” ve ” Şaşmam” single çalışmalarınız beklentilerinizi karşılayabildi mi ?

Samimi olmak gerekirse karşıladı. Ünüme ün katmış oldum. Sahne ve konserlerimizde olmuştu. Ve pandemi döneminden sonra devam edeceğini düşünüyorum. Hayata çok gerçekçi bakıyorum. Bir single şarkıyla kimsenin birden oturduğu yerden star olamayacağını biliyorum. En azından kendi bireysel çabalarıyla bu imkânsız. Bi yolda sağlam yapımcı veya menajerlerin size inanması, yatırım yapması lazım. Yapmalılar ki onlar da kazansın. Bu bir ticaret. Sanat yapabilmek kadar ticaret yapabilmek de önemli.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bütün Mavişehir Dergisi ekibine teşekkür ediyorum. Muazzam bir dergi sunuyorsunuz bizlere, eminim ki daha uzun yıllar bu ismi her yerde duyacağız. Sevgilerimle….