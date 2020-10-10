GENÇ ŞARKICI SON ANDA VİRÜSE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde bestesi ünlü şarkıcı Emre Kaya’ya ait, düzenlemesini Osman Çetin’in yaptığı “Heves” adlı ilk parçasıyla hayranlarıyla buluşan Oğuz Saral, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaşan taze solist, altına şu satırları not düştü: “İtiraf ediyorum. Talihsizliğin böylesi deyip büyük nazar diyorum. İlk kanala çıkmama 10 dakika kala bunu öğrendim. Hem ağladım hem mutlu oldum. Değişik duygular içerisindeyim arkadaşlar. Karantinadayım. 13 Ekim’de son bulacak.” Saral’ın bu örnek davranışı, yakın çevresi tarafından taktir edilirken hayranları geçmiş olsun dilekleriyle yakışıklı şarkıcının mesaj kutusunu kilitledi.