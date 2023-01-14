FULYA DEMİR’in ilk single çalışması ‘BEN KADAR SEVEMEDİN’

FULYA DEMİR’in ‘BEN KADAR SEVEMEDİN’ ilk single çalışması sizlerle!

Yumuşacık sesiyle içimizi ısıtmaya gelen Fulya Demir; ‘Bu başlangıç, size anlatacak çok hikayem var’ diyerek müzikseverleri müjdeliyor.

Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

Klasik çocuk yaşlarda derler ya öyle oldu. Annemin karnındayken babam kulaklıkla müzik dinletirmiş. Çocukluğumda ise klavye çalardı ve bana ‘gel şarkı söyle’ derdi. Okul hayatım boyunca sosyal ve aktif bir öğrenciydim, Eyüboğlu Koleji bu konuda çok iyi bir okuldu, her zaman koro, orkestra çalışmalarında bulunurdum. Bu süreçlerde hep özel şan eğitimleri aldım. Son olarak Müjdat Gezen sanat merkezinde dört yıl Türk Müziği Eğitimi aldım. Profesyonel olarak on bir buçuk yılı geride bıraktım. Hep keşke 90’lı yıllarda bu işi yapıyor olsaydım diye düşünürken, Metin Arolat, Burak Kut, Reyhan Karaca, Eda&Metin Özülkü gibi o döneme damga vurmuş isimlerle aynı sahneyi paylaşma şansı yakaladım. Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi isimlerle de aynı sahnede bulunduğum zamanlar oldu.

Şarkının hikayesini anlatır mısınız?

Şarkının sözü ve bestesi bana ait. Düzenlemesini Gürkan Kömürcü yaptı. Aslında beş sene önce yazıp bestelemiştim ancak o dönem şarkıyı çıkaracak cesareti kendi içimde bulamamıştım. Her şeyin doğru bir zamanı olduğuna inanıyorum ve şarkımı şimdi paylaşmış olmaktan çok mutluyum. Yaşanmış bir hikaye, yaşadığım süreçte karşılığı var sandığım ama olmadığını öğrendiğimde yine de beklediğim bir aşktı. Yönetmenliğini Yuşa Ebrar Dursunoğlu’nun yaptığı klibimizde bunu çok güzel anlattık. Her şeyi ile içime sinen bir iş çıktı ortaya. İyi kalpli, kocaman bir ekiple çalışmak çok keyifliydi.

Gelecek planlarınız nasıl?

Şimdiden yaza çıkacak olan şarkının müjdesini verebilirim. Hayalim, olabildiğince çok insana ulaşıp kalbine dokunabilmek. En kısa zamanda konserlerde buluşup şarkıları hep birlikte söylemek istiyorum.

Şarkı tüm dijital platformlarda!

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Fotoğraflar: Yunis İpek

Styling&Tasarım: Cihan Nacar

Saç&Makyaj: Sabit Akkaya