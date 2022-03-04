“ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KAYNAK SAÇ YAPTIRIYOR”

Seneler önce Samsun’dan yola çıkarak uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atan, şimdilerde ise saç konusunda bir marka haline gelen ve İstanbul Beylerbeyi’nde güzellik merkezi bulunan Saç Tasarımcısı ve Eğitmen Mehmet Uzun, kadınların yanı sıra son dönemde erkeklerin de özellikle saç ektirmek istemeyenlerin kaynak saç için geldiklerini ve bu konuda çok rağbetin olduğunu dile getirdi.

Kaynak saç ve saç protezi işlemlerinin sadece kadınlara ait olmadığının, doğru ellerle yapıldığı takdirde işlemlerin bir zararı bulunmadığının, 2 ya da 2.5 ayda bir kaynak saça bakım yapılması gerektiğinin ve kaynak yaptıran belli bir yaş grubunun olmadığının her yaş grubundan danışanlarının geldiğinin altını çizen Saç Tasarımcısı ve Eğitmen Mehmet Uzun; güvenilmeyen, eğitimi bulunmayan, iyice araştırılmayan amatör yerlere gidilmesini kesinlikle önermiyor.