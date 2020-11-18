EMRAH BİLİCİ: RUHUM MÜZİK YAPIYOR

Senelerdir müzisyenlik yapan ve Almanya’da yaşayan Emrah Bilici ilk şarkısı “Beni Bul”la müzik piyasasına selam veriyor. Sözü ve müziği Bilici’nin kendisine ait şarkının mix ve mastering’ini Kurtuluş Çengel üstlendi. Müzik yönetmenliği Kurtuluş Şan’ın ellerinden çıkan “Beni Bul” ILS Vision Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Video klibin yönetmen koltuğunda ise Avrupa Foto Film firması oturdu.

İlk şarkısı yüzünden heyecanlı olduğu gözlenen Emrah Bilici, kendisini şu cümlelerle tanıttı: “Müziğe küçük yaşlarda başladım. Başta babam olmak üzere ailemde pek çok müzisyen mevcut. Ud enstrümanı çalıyorum. Kulağıma hoş gelen bütün türleri dinlerim. Bilhassa Jazz ve FunkSoul tarzı yabancı müzik dinliyorum. Klasik Türk müziği ve makamlarına ayrı bir ilgim var. Bunun yanında arabesk, fantezi ve Batı müziğini sentezlemeyi seviyorum. Şarkımızda duyulduğu gibi. “Beni Bul”un söz ve müziği bana ait. 2016 yılında yaptığım bir besteydi.”

Genç solist, müzik dışındaki ilgi alanları için “Doğruyu söylemek gerekirse müzik dışında yine müzik yapıyorum. Esasen ruhum müzik yapıyor desem abartılı olmaz. Makamlara özel bir ilgim var, yaptığım şarkıları da mümkün olduğunca bu doğrultuda yapmaya çalışıyorum. Seslerdeki renkleri seviyorum, büyük bir bütündeki küçük detayları seviyorum. Doğayı seviyorum, Doğal olan her şey beni mutlu ediyor. Eskiden spor yapıyordum. Maalesef artık çok fazla zamanım yok. Malum iş, aile ve müzik zamanımın çoğunu alıyor. Dolayısı ile spora olan ilgim ekranla sınırlı kalıyor. Yemek yapmayı ve yemeyi seviyorum. Mümkün olduğunca seyahat etmeye çalışıyorum. Denizi olan heryer ilgimi çekiyor. Gezmediğim bir Uzakdoğu ve bir de Amerika var. Oldukça merak ediyorum ve en kısa zamanda gitmek istiyorum.” dedi.

EMRAH BİLİCİ – BENİ BUL YOUTUBE LİNK: