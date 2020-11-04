EĞİTİMİ İÇİN LONDRA’YA GİDECEKTİ PANDEMİDEN DOLAYI GİDEMEDİ YÜZ GÜZELİ SEÇİLDİ

Aleyna Deniz, Nişantaşı Üniversitesi’nde Havacılık bölümü okuyor. Londra’da özel bir kurumda pilotajlık eğitimine gitmek üzereyken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla Londra’ya gidemeyen Deniz, bu süreçte Best Model 2020 Yarışmasına başvurdu. Bu yıl 33.üncüsü düzenlenen; 25 kadın, 25 erkek finalistin yarıştığı gecede, Best Face (Yüz Güzeli) seçildi. Henüz 19 yaşında olan Aleyna Deniz, dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. 14 yaşından itibaren yaptığı modellik kariyerini uluslararası düzeye taşımak isteyen Aleyna deniz bir yandan da okuduğu bölümün eğitimini Londra’da sürdürecek.