EBRU GÜNDEŞ’İN ŞARKISINI SÖYLEDİ

14 yaşında girdiği sınav sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda 2 yıl Türk halk müziği icra heyetinde görev yapan Pınar Kömürcüoğlu, sözü ve müziği Burçin Birben’e ait daha önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Seni Seviyorum” adlı parçayı coverladı. Kemal Aslan Music Production etiketiyle piyasaya sürülen eserin aranjesini İshak Şık yaparken yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturdu. Trabzon doğumlu olan Pınar’ın Mehmet Yiğit tarafından yapılan klipteki saçı ve makyajı çok beğenildi. Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Kömürcüoğlu, “Ebru Gündeş’in seslendirdiği bir eseri icra etmek büyük onur” dedi.