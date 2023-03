Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; İnsülin Dirençli Bireylerde Diyetin Bilinmeyenleri

Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay ‘’İnsülin Dirençli Bireylerde Diyetin Bilinmeyenlerini’’ anlattı.

Ödüllü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay uzun zamandır başarılarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin en çok tercih ettiği Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; “Toplumda doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki… Her okuduğumuza, her izlediğimize inanmamak gerekiyor. Öncelikle insan anatomisi çok farklıdır. Birçok test aşamasından geçmek gerekir. Metabolizmanın düzeninden tutun insülin direncine kadar her şey titizlikle test edilip en uygun ve en sağlıklı yol çizilmeli’’ dedi.

Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; ‘’İnsülin direnci vücudun yeteri kadar insülin üretip etkili olarak kullanamamasıdır. Hücrelere yeteri kadar glikoz gitmez, kullanım olmaz ve kandaki glukozu yükseltip gizli şekerin doğmasına neden olur. Zamanla da tip 2 diyabete dönüşür. İnsülin direncinde organlarda hastalık ve bozukluk oluşmaması adına erken teşhis çok önemlidir. Yüksek kan glukozu, zamanla sinirlere kan damarlarına zarar verir, kalp hastalığı, felç, körlük, böbrek yetmezliği, alt ekstremite amputasyonu gibi komplikasyonlara yol açar’’ diyerek bilgilendirdi.

İnsülin direnci nedenleri nelerdir?

Aşırı kilo ve obezite, fiziksel hareketsizlik, uyku düzensizliği, genetik etmenler, fruktoz, inflamasyon, bağırsak mikrobiyotası.

Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; İnsüline dirençli olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Yüksek açlık insülin seviyeleri bu durumun güçlü göstergelerindendir. Homa-ır denilen kan testi yapılıp kan şekeri ve açlık insülin seviyeniz ile insülin direncinizi belirler. Homa-ır değeriniz yüksekse insülin direncine sahipsinizdir.

İnsülin direncini azaltmanın yollarını açıklayan Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; ‘’Egzersiz yapın, bel çevresi ve karın çevresini inceltin, kaliteli beslenin, kilo probleminiz olmasa bile muhakkak bir beslenme uzmanına başvurun. Daha sağlıklı beslenme yolları konusunda destek alınız. Kaliteli ve düzenli uyuyun, stresten uzak durun, kan bağışı yapın’’ diyerek önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay; Sizin uyguladığınız hızlı kilo kaybını hedefleyen flash diyet programını insülin dirençli bireyler uygulayabilir mi? Sorusuna açıklık getirerek şunları söyledi;

‘’Ben tüm programlara başlarken kesinlikle hasta ve danışanlarımdan beslenme öykülerini, kan tahlillerini, kronik hastalıklarını, tüketemedikleri besinleri içeren bir form doldurmalarını istiyorum. Bu form bireyleri tanımamı sağlıyor, sonra görüntülü konuşma yapıyoruz, konuşup birlikte plan yapıyoruz, konuşma sonrası size özel bir alışveriş listesi oluşturuyorum, bu listeyi temin edince sürecimiz başlıyor. Flash diyet 10 günlük bir program ve her gün için farklı bir diyet olmak üzere 10 farklı diyet ten oluşuyor. İnsülin direnci kilo verdikçe düşer, tabiki kastettiğimiz sağlıklı bir kilo verme. Bu program bireye göre oluştuğu için tamda insülin direnci olan bireylere göre aslında, kesinlikle denemeleri gerekir, kendilerindeki olumlu yöndeki değişimleri göreceklerdir.’’

Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay kimdir?

Beslenme ve diyetetik bölümünü bitirdikten sonra, masterimi tamamladım. Alman hastanesi basta olmak üzere birçok hastanede görev alıp en son kendi kliniğimi kurdum. 2020 yılında iki kez üst üste yılın en iyi diyetisyeni ödülünü aldım, şu an bir televizyon kanalında Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay ile diyetin sırları adli programı sunmaktayım. Ne kadar sağlıklı beslenseniz de kaçamak yapmadan duramıyorsanız, günün belirli saatlerinde tatlı bir uyku hali oluşuyorsa insülin direnci yaşıyor olabilirsiniz.