Dj, Prodüktör Ilgaz Bulut üçüncü yılını kutluyor

Ünlü Dj, Prodüktör Ilgaz Bulut’tan müziğe gönül veren herkese destek sözü!

Ilgaz Bulut tarafından düzenlenen; Elektronik Müzik Prodüksiyonu Temel Müzik Eğitimi & Dj’lik Kursu 3. yılına girerken, Bulut yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Güzel günlerin gelmesi ile projelerinin hazır olduğunu dile getiren Bulut beklemede. Birçok ögrencisi bulunan Bulut, konservatuar ve Müzik Bölümü okuyacak ögrencilere de ücretsiz olarak danışmanlık yapıyor, yol gösteriyor.